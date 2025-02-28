Минфин не поддержал ежегодную индексацию порога шкалы НДФЛ

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Министерство финансов России не поддержало инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ежегодно индексировать порог шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Как отметил замминистра, когда в России вводили прогрессивную шкалу налогообложения, была договоренность три года мониторить ситуацию и принимать решения. По словам Сазанова, позиция Минфина по вопросу изменения системы расчета НДФЛ осталась прежней.

Ранее РСПП предложил ежегодно индексировать пороги доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ. В организации призвали предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15 до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора.

Позже министерство финансов России заявило, что не планирует корректировку основных параметров налоговой системы. В бюджете на 2025–2027 годы, который был сформирован в прошлом году, предусмотрены стабильные источники финансирования для покрытия всех расходов, отметили тогда в ведомстве.