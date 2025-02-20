ФНС рассматривает возможность автоматического начисления налогов на доходы физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц. Такой подход начнет действовать с конца 2025 года. Расчеты по новым правилам будут происходить автоматически.

В настоящее время самостоятельно подавать декларации 3-НДФЛ необходимо при получении подарка, например, автомобиля, дохода из-за рубежа или от сдачи в аренду недвижимости, а также других ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.