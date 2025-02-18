Минфин допустил, что текущие вызовы могут заставить изменить налоговую политику в РФ

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Налоговая политика России может корректироваться в ответ на текущие вызовы и угрозы, однако Минфин намерен выполнить поручение Владимира Путина о фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года. Об этом заявил директор департамента Минфина РФ Данил Волков в беседе с ТАСС.

"Президент в своем послании поставил задачу зафиксировать налоговые новации и их основные условия до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. И могу сказать, что в этой части мы в любом случае будем настроены реализовывать это поручение", – подчеркнул Волков.

Он также отметил, что налоговая политика является частью общей государственной политики и должна реагировать на вызовы времени, сохраняя при этом долгосрочную устойчивость бюджетной системы.

Ранее в Госдуме рассказали, что с 2025 года россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ, могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей при покупке недвижимости в ипотеку. Сумма возврата увеличилась из-за перехода на прогрессивную шкалу налогообложения.

