Юрист Билялова рассказала, кто может не платить налог с продажи недвижимости

12 февраля, 19:40Общество
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Семьи с двумя и более детьми, а также владевшие жильем пять лет могут не платить налог с продажи недвижимости. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова сообщила, что в связи с введением прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году штраф за неуплату налога с продажи недвижимости вырос в два раза и теперь составляет 40% от суммы налога.
По словам Биляловой, если недвижимость была в собственности пять и более лет, уплачивать налог не нужно.
При определенных условиях от налога с продажи также могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. Причем вне зависимости от того, сколько времени недвижимость была в их собственности.
По словам юриста, прежде чем уплатить налог, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. Сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за продажей. Проще всего подать декларацию в личном кабинете ФНС, сказала эксперт.
Уплатить налог можно на том же на сайте после проверки декларации.
Билялова также предупредила, что если же документы о продаже были подделаны для снижения суммы налога, то гражданам может грозить уголовная ответственность.
В свою очередь, за неуплату или неполную уплату налога из-за занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога грозит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Если же будет доказан умысел, то придется заплатить 40%, отметила Билялова.
Ранее в Госдуме рассказали, что с 2025 года россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ, могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей при покупке недвижимости в ипотеку. Сумма возврата увеличилась из-за перехода на прогрессивную шкалу налогообложения.