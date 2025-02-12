Юрист Билялова рассказала, кто может не платить налог с продажи недвижимости

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Семьи с двумя и более детьми, а также владевшие жильем пять лет могут не платить налог с продажи недвижимости. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова сообщила, что в связи с введением прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году штраф за неуплату налога с продажи недвижимости вырос в два раза и теперь составляет 40% от суммы налога.

По словам Биляловой, если недвижимость была в собственности пять и более лет, уплачивать налог не нужно.



Анастасия Билялова юрист Если жилье было единственным, либо подарено, приватизировано, получено по наследству или передано по договору пожизненного содержания с иждивением и было в собственности три года, то налог также не платится.

При определенных условиях от налога с продажи также могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. Причем вне зависимости от того, сколько времени недвижимость была в их собственности.



Анастасия Билялова юрист Это возможно, если дети не достигли 18 лет (24 лет, если учатся очно) или налогоплательщик является одним из указанных детей. Новое жилье было куплено не позднее 30 апреля следующего за продажей года, оно больше прежнего по площади или кадастровой стоимости. При этом кадастровая стоимость не превышает 50 миллионов рублей. Также налогоплательщику и членам семьи не должно принадлежать в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемого.

По словам юриста, прежде чем уплатить налог, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. Сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за продажей. Проще всего подать декларацию в личном кабинете ФНС, сказала эксперт.

Уплатить налог можно на том же на сайте после проверки декларации.

Билялова также предупредила, что если же документы о продаже были подделаны для снижения суммы налога, то гражданам может грозить уголовная ответственность.



Анастасия Билялова юрист За подделку документов может быть штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные до 2 лет или арест до 6 месяцев.

В свою очередь, за неуплату или неполную уплату налога из-за занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога грозит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Если же будет доказан умысел, то придется заплатить 40%, отметила Билялова.

Ранее в Госдуме рассказали, что с 2025 года россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ, могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей при покупке недвижимости в ипотеку. Сумма возврата увеличилась из-за перехода на прогрессивную шкалу налогообложения.

