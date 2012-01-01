Депутат Федоров: Россия технически готова к введению семейного налогообложения

В России призвали ввести семейное налогообложение. При такой системе размер сборов зависит в том числе от наличия у гражданина детей. Планируется ли проработка нововведения в Госдуме и насколько оно будет эффективным, разбиралась Москва 24.

Курс на "народосбережение"?

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил министерству финансов РФ проработать внедрение семейного налогообложения. Об этом сообщили в бизнес-объединении по итогам Налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса.

Механизм предполагает, что при расчете ставки НДФЛ будет учитываться семейный статус граждан, наличие у них иждивенцев и другие обстоятельства. Таким образом, из дохода трудоспособного россиянина хотят вычитывать прожиточный минимум на ребенка и облагать налогом оставшуюся сумму, пояснил Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Допустим, гражданин зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. У него есть двое детей, на каждого из которых установлен прожиточный минимум в размере 17 тысяч. Это значит, что из 60 будет вычтено 34 и на 26 тысяч будет начисляться НДФЛ в 13%.

По словам директора дивизиона семьи и демографии АСИ Григория Сайфуллина, сейчас в России налоговая нагрузка многодетной семьи выше, чем у той, где детей меньше или нет вообще. Обновленная система будет особенно актуальна с точки зрения "народосбережения, поддержки семьи и многодетности", уверен эксперт.

"Сквозной принцип этих решений (о семейном налогообложении. – Прим. ред.) – прогрессивная поддержка семьи по мере увеличения количества в ней детей, учет жизненных ситуаций семьи и социальной справедливости, а также поддержка мотивации к активной трудовой деятельности", – заявил Сайфуллин на Налоговом форуме.

Однако в Минфине уже заявили, что существенно изменять систему в ближайшие годы не планируется.

"Сформированный в прошлом году бюджет на 2025–2027 годы предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, которые обеспечивают сбалансированность бюджетной системы", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Готовы ли мы? Технически, да"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов усомнился, что семейное налогообложение будет внедрено в России в ближайшей перспективе. В качестве аргумента он подтвердил тезис Минфина, что бюджет на ближайшие три года уже спланирован с учетом действующей системы. К тому же с 2025-го начала применяться прогрессивная шкала НДФЛ, к которой необходимо адаптировать экономику.

Однако в будущем иждивенческую нагрузку на семьи необходимо учитывать, подчеркнул эксперт. По мнению Сафонова, когда один гражданин выполняет важнейшую функцию государства, увеличивая количество людей в нем, а другой не делает этого, взыскание одинаковых сумм – это проявление социальной несправедливости.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Есть человек, у которого, к примеру, четверо детей и заработок в шесть миллионов рублей в год. А есть тот, у кого нет детей и кто получает столько же. При нынешней системе и с того, и с другого берется налог в 18%.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, в свою очередь, заявил Москве 24, что на данный момент в России фактически действует полусемейное налогообложение. В связи с этим механизм было бы целесообразно расширить.

"Есть стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, оплату медицинских и образовательных услуг для них. Почему бы не продолжить это? Семейное налогообложение достаточно разумно и позволяет более полно удовлетворять интересы граждан и государства", – объяснил депутат.





Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам Другой вопрос, готовы ли мы к этому? Технически да. Учитывая, что в современный век все процессы цифровизируются, становится проще отслеживать работу налоговых служб. Тем самым создаются доверительные условия для выстраивания более сложной системы налогообложения, которой и является семейная в сравнении с индивидуальной.

Однако говорить о конкретных сроках реализации инициативы пока рано, предупредил депутат. По его словам, для начала она должна быть проработана, в первую очередь, Минфином и ФНС.

