"Золотое яблоко" подало в РФ заявку на товарный знак фирменного цвета

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский парфюмерно-косметический ретейлер "Золотое яблоко" обратился в Роспатент для регистрации товарного знака в виде фирменного зелено-лаймового цвета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заявка поступила 5 августа 2025 года от компании "Екатеринбург яблоко". Из документа следует, что товарный знак соответствует цвету Pantone 389C.

Регистрация предполагает один класс международной классификации товаров и услуг. Под знаком компания планирует демонстрировать парфюмерные и косметические товары в презентациях через различные медиа для продажи, в маркетинге, оформлении витрин, продвижении продаж для других компаний, а также в услугах по оптовой и розничной торговле и рекламе.

"Золотое яблоко" является одним из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Основанная в 1996 году в России, компания на сегодняшний день работает в 6 странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ассортимент включает в себя около 5 тысяч брендов в категориях красоты, аксессуаров, товаров для дома, техники, украшений и других.

В середине июля заявку на регистрацию товарного знака в России подал итальянский бренд Bulgari, специализирующийся на производстве и выпуске ювелирных украшений, часов и аксессуаров. Компания "Булгари С.п.А" планирует выставить на продажу в том числе парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.

В этом же месяце в Роспатент обратилась сеть ресторанов быстрого питания Subway. Заявление предполагает регистрацию нового товарного знака Subboy, под которым фирма намерена предоставлять услуги ресторанов.