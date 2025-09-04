Google подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Американская компания Google подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Stax. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что корпорация обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 2 сентября. Она планирует зарегистрировать марку по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9 и 42.

Таким образом, Google сможет продавать компьютерное программное обеспечение с открытым исходным кодом для тестирования искусственного интеллекта (ИИ) и оценки его работы.

На сайте корпорации указано, что Stax является инструментом для проведения тестирования и оценки языковых моделей (LLM) с использованием определенных критериев.

