04 сентября, 14:56
Google подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака
Фото: 123RF/photobyphotoboy
Американская компания Google подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Stax. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что корпорация обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 2 сентября. Она планирует зарегистрировать марку по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9 и 42.
Таким образом, Google сможет продавать компьютерное программное обеспечение с открытым исходным кодом для тестирования искусственного интеллекта (ИИ) и оценки его работы.
На сайте корпорации указано, что Stax является инструментом для проведения тестирования и оценки языковых моделей (LLM) с использованием определенных критериев.
