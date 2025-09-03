Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 12:30

Город

Предложение новостроек в Москве сократилось на 18% за год

Предложение новостроек в Москве сократилось на 18% за год

Первые медиакиоски открылись в Москве

"Специальный репортаж": коммунальные войны

"Это Москва. Инфраструктура": эволюция мостовых

Спортивные мероприятия "Лета в Москве" организованы на 54 площадках столицы

Московская международная книжная ярмарка начала работу на ВДНХ

Температура в Москве может достигнуть 20 градусов 3 сентября

Пассажир открыл стрельбу из аэрозольного пистолета на станции "Рижская" метро Москвы

"Новости дня": в России разрешат обучать водителей на автобазах

Москвичи обустроили теплицы и веранды в Раменках

Количество доступных к покупке квартир в новостройках Москвы сократилось на 18% за год, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Сейчас на рынке недвижимости представлено 43 тысячи квартир, что является минимальным показателем за год. Причиной этому, по мнению эксперта, стало сокращение программ льготной ипотеки, снижение объемов строительства из-за падения спроса и исчезновение с рынка наиболее доступных по цене объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоИван ЕвдокимовКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика