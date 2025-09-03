Предложение новостроек в Москве сократилось на 18% за год

Количество доступных к покупке квартир в новостройках Москвы сократилось на 18% за год, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Сейчас на рынке недвижимости представлено 43 тысячи квартир, что является минимальным показателем за год. Причиной этому, по мнению эксперта, стало сокращение программ льготной ипотеки, снижение объемов строительства из-за падения спроса и исчезновение с рынка наиболее доступных по цене объектов.

