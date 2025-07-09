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09 июля, 15:00

Безопасность

"Специальный репортаж": видеонаблюдение в городе

"Специальный репортаж": видеонаблюдение в городе

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Более 260 тысяч камер каждую секунду фиксируют события в Москве. Система видеонаблюдения постепенно эволюционировала в форму управления городским пространством.

Современные камеры оснащены функциями распознавания лиц, обнаружения подозрительной активности и интеграции с другими системами умного города.

Где проходит граница между видеонаблюдением во благо и инструментом цифрового контроля? Когда камеры начинают ограничивать личную свободу? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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