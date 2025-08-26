Эксперт Бондарь: жильцы многоэтажек могут сдавать в аренду чердаки и подвалы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сдача подвалов в аренду и размещение рекламных конструкций на крыше многоквартирного дома могут приносить доход собственникам. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что в многоквартирных домах общее имущество воспринимается как зона расходов – его нужно обслуживать и ремонтировать. Кроме того, жильцы обязаны оплачивать освещение подъездов и уборку двора.

Однако законодательство дает собственникам возможность превратить общее имущество в источник дохода, подчеркнул специалист.

"Это позволяет зарабатывать средства, которые затем идут на содержание этого имущества и снижают тем самым нагрузку на ежемесячные платежи жителей. Можно также распределить доход между собственниками пропорционально долям (рассчитывается в зависимости от площади квартиры), однако в этом случае придется платить налог. Поэтому на практике так обычно никто не делает", – рассказал Дмитрий Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Например, на крыше дома вполне законно размещают рекламные конструкции или оборудование мобильных операторов для улучшения сотовой связи. В подъездах же все чаще начали появляться постаматы и вендинговые автоматы.

Кроме этого, подвалы и чердаки можно сдавать в аренду под склады, мастерские или небольшие сервисные помещения. При этом надо учитывать, что, если они задействованы под инженерные коммуникации, являются эвакуационным путем или техническим пространством, использовать иначе их нельзя.

Также запрет действует на эти помещения, если они поставлены на кадастровый учет как самостоятельные нежилые и относятся к инженерным системам дома. В таком случае чердаки и подвалы не являются общим имуществом и распоряжаться ими жители не вправе, отметил специалист.

Чтобы зарабатывать на общедомовом имуществе, прежде всего, нужно созвать общее собрание собственников. Именно оно будет определять, что именно можно использовать, на каких условиях и кто будет заключать договор с арендатором или оператором, пояснил Дмитрий Бондарь.

Далее проводится голосование в очной или заочной форме, которое требует участия значительной части жильцов. Без такого решения любая установка оборудования или установка рекламных конструкций будет незаконной, отметил специалист.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Важно при этом соблюдать требования пожарной безопасности: нельзя перекрывать пути эвакуации или загромождать проходы. Специального разрешения МЧС в этих случаях не предусмотрено, однако нарушение этих норм грозит санкциями со стороны надзорных органов.

Также при установке наружной рекламы необходимо согласование с муниципалитетом, добавил эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что соседи, оставляющие мусор в местах общего пользования, рискуют получить штрафы до 19 тысяч рублей от трех инстанций. Обратиться с жалобой на них можно в Роспотребнадзор, полицию и МЧС, отметил специалист.

