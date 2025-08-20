Форма поиска по сайту

20 августа, 18:39

Общество
Эксперт Бондарь: за самовольное остекление балкона полагается штраф и демонтаж

Эксперт рассказал, какое наказание ждет за самовольное остекление и обшивку балкона

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

За самовольное остекление и обшивку балкона собственника могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей и заставить сделать демонтаж за свой счет. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, фасад многоквартирного дома считается общедомовым имуществом всех, поэтому любое вмешательство в его внешний вид регулируется законом. Самовольная установка конструкций не только портит единый архитектурный облик здания, но и может повлиять на безопасность эксплуатации, так как нагрузка на плиты и крепления должна рассчитываться специалистами, отметил эксперт.

За незаконное остекление или обшивку балкона собственник рискует получить штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан он составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч, а для организаций – от 40 до 50.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

В судах управляющие компании и жилищные инспекции регулярно выигрывают такие дела: владельцев обязывают вернуть балкон в первоначальный вид, при этом все расходы полностью ложатся на собственников, предупредил Дмитрий Бондарь.

"Чтобы избежать наказания и сделать все законным путем, необходимо для начала провести общее собрание жильцов и получить поддержку большинства собственников, поскольку речь идет об общем имуществе. Затем надо заказать проект у специализированной организации, учитывая нагрузку, требования безопасности и соответствие предполагаемых изменений архитектурному облику", – пояснил эксперт.

После этого проект подается в архитектурный комитет или иной уполномоченный орган для утверждения. Получив официальное разрешение, можно приступать к остеклению или обшивке, заключил специалист.

Ранее Дмитрий Бондарь объяснил, могут ли россиян оштрафовать за громкую уборку. По его словам, в РФ нет единого закона о тишине, поэтому никакого наказания в данной ситуации не существует. В то же время в каждом регионе есть свой режим тишины. Конкретно в Москве он действует с 23:00 до 07:00, отметил специалист.

Трошина Любовь

