Эксперт Бондарь: за самовольное остекление балкона полагается штраф и демонтаж

За самовольное остекление и обшивку балкона собственника могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей и заставить сделать демонтаж за свой счет. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, фасад многоквартирного дома считается общедомовым имуществом всех, поэтому любое вмешательство в его внешний вид регулируется законом. Самовольная установка конструкций не только портит единый архитектурный облик здания, но и может повлиять на безопасность эксплуатации, так как нагрузка на плиты и крепления должна рассчитываться специалистами, отметил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ За незаконное остекление или обшивку балкона собственник рискует получить штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан он составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч, а для организаций – от 40 до 50.

В судах управляющие компании и жилищные инспекции регулярно выигрывают такие дела: владельцев обязывают вернуть балкон в первоначальный вид, при этом все расходы полностью ложатся на собственников, предупредил Дмитрий Бондарь.

"Чтобы избежать наказания и сделать все законным путем, необходимо для начала провести общее собрание жильцов и получить поддержку большинства собственников, поскольку речь идет об общем имуществе. Затем надо заказать проект у специализированной организации, учитывая нагрузку, требования безопасности и соответствие предполагаемых изменений архитектурному облику", – пояснил эксперт.

После этого проект подается в архитектурный комитет или иной уполномоченный орган для утверждения. Получив официальное разрешение, можно приступать к остеклению или обшивке, заключил специалист.

