Юрист Георгиева: за оставленный в подъезде мусор может грозить штраф в размере 19 тыс руб

Соседи, которые мусорят в многоквартирном доме, могут получить штрафы до 19 тысяч рублей от трех инстанций. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, подъезды, лестничные площадки, лифты – это места общего пользования, мусорить в которых нельзя.

Если соседи регулярно оставляют мешки с отходами, следует заснять это на видео или сделать фото. Также рекомендуется заручиться поддержкой свидетелей, которые смогут дать показания и подтвердить, кто нарушает порядок, пояснила эксперт.





Алла Георгиева юрист Обратиться с жалобой можно сразу в несколько инстанций. Прежде всего – в Роспотребнадзор. Там могут наказать мусорящих соседей по статье 6.4. КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Штраф составит от 500 рублей до 1 тысячи.

Также, по мнению юриста, есть смысл написать заявление в полицию, где нарушителя могут привлечь по статье 8.2. КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) со штрафом от 2 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, следует обратиться в МЧС, потому что складирование на общих площадках многоквартирного дома (даже пакетов с мусором) способно стать причиной пожара. Это уже нарушение требований статьи 20.4. КоАП (нарушение требований пожарной безопасности), которая предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей, пояснила Георгиева.

"В итоге мусорящего соседа может наказать каждая из инстанций, так как это будут разные составы нарушений. Максимальный штраф составит 19 тысяч рублей", – подчеркнула юрист.



