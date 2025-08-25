Книжные клубы стали набирать популярность в России

Книжные клубы начали набирать популярность в России. Люди объединяются, чтобы разделить интерес к литературе, обсудить прочитанное, а также послушать дискуссии других.

Например, Дом творчества в столичном районе Переделкино уже два года проводит "Лагерь чтения". Также в некоторых книжных клубах выступают писатели. Они отвечают на вопросы читателей и дают рекомендации относительно других авторов.

