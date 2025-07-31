Исследование: прогулки и утренний кофе – самые популярные "ритуалы счастья" у россиян

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Большинство россиян предпочитают пересматривать любимые фильмы и сериалы, слушать музыку и гулять, чтобы поднять себе настроение. Об этом говорится в исследовании Tiburon Research, которое имеется в распоряжении Москвы 24.

Всего в опросе приняли участие 1 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Пересмотр любимых фильмов и сериалов оказался самым популярным "ритуалом счастья" среди россиян. Он доставляет удовольствие 61% опрошенных. На втором месте оказалось прослушивание любимой музыки (58%), а на третьем – прогулка на свежем воздухе (58%).

Также в топ вошли возможность выпить утреннюю чашку чая или кофе и просмотр коротких роликов в Сети. Причем первый вариант выбирали гораздо чаще, чем второй – 53 против 34%.

В свою очередь, покупка небольших и приятных вещей доставляет удовольствие трети опрошенным (30%), столько же респондентов предпочитают поднять себе настроение с помощью вечерней ванны.





из исследования Tiburon Research Большинство "ритуалов счастья" формируется на основе личного (35%) или семейного опыта (29%). 15% вдохновляются примерами из интернета или соцсетей. Еще 10% – перенимают привычки из фильмов или сериалов.

"Книги, статьи, психологи, коучи и курсы вдохновляют около 15% аудитории. При этом эксперты и психологи – особенно популярный источник формирования "ритуалов счастья" среди молодой аудитории 18–24 лет, люди постарше ориентируются на них значимо меньше", – отметили авторы исследования.

Кроме того, больше трети опрошенных рассказали, что в их жизни были практики, приносящие удовольствие, правда со временем они перестали быть чем-то повседневным из-за нехватки времени, сил и различных обстоятельств. Среди таких занятий отметили спорт, физическую активность, творчество и чтение.

Еще у 37% (чаще всего женщины и молодежь 18–24 лет) есть ритуалы, которые бы хотелось внедрить в свою жизнь, но пока нет такой возможности из-за финансовых трудностей, недостатка времени и энергии.

"Примерно треть аудитории проводит "ритуалы счастья" регулярно – в одно и то же время или один и тот же день (32%). Около половины делают это спонтанно, по настроению (44%). Остальные (24%) прибегают к таким практикам как регулярно, так и спонтанно", – отметили исследователи.

При этом формат подобных ритуалов по большей части индивидуальный: 74% опрошенных предпочитают оставаться наедине, занимаясь любимым делом.



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