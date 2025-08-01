Второй случай завозного энцефалита зафиксирован в Подмосковье

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В Московской области число случаев завозного клещевого энцефалита выросло до двух. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, заболевшие не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Всего по состоянию на 30 июля зарегистрировано более 11 тысяч обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. Прививку получили более 17 тысяч человек, в том числе порядка 6,5 тысячи детей.

Также за истекший период 2025 года зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма.

Ранее россиянам рассказали, что из-за клещей необходимо соблюдать осторожность в парках и лесах. Граждан призвали использовать репелленты и носить светлую, закрытую одежду, а также регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе. Не все клещи являются переносчиками инфекций, однако в любом случае важно проявлять бдительность. Обнаружив клеща на себе, следует извлечь его – и чем раньше, тем меньше вероятность заражения. Можно использовать клещедер или обычную нитку. Снятого паразита необходимо поместить в любой сосуд и доставить в лабораторию, чтобы выяснить, не был ли он заражен.