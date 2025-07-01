01 июля, 16:03В мире
Клещей заметили в турецкой Анталье
Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Клещи появились на пляже Сарысу в турецкой Анталье. Об этом сообщает портал Antalyahakkında.
Как отмечается, клещ прицепился к брюкам девушки.
По данным СМИ, власти города предупредили горожан об угрозе клещей из-за высоких температур и призвали соблюдать внимательность, а также осматривать себя после нахождения в лесу и парке.
Кроме того, в этом году из-за жары клещей заметили и в Стамбуле. В провинции Сивас с начала года умерли 10 человек после укусов этих насекомых из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая представляет собой особо опасное природно-очаговое заболевание.
Еще в апреле случаи укусов клещей были зафиксированы при посещении парков "Сокольники", "Лосиный остров", "Измайлово", "Кусково" и "Серебряный бор" в Москве.
Чтобы не пострадать от укусов, департамент природопользования и охраны окружающей среды посоветовал выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, заправлять штаны в высокую и закрытую обувь, надевать головной убор и обрабатывать одежду репеллентами.
В ведомстве напомнили, что эти членистоногие могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит и других инфекций. Клещи активны утром и вечером, предпочитают затененные влажные места с густой растительностью.
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