Клещей заметили в турецкой Анталье

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Клещи появились на пляже Сарысу в турецкой Анталье. Об этом сообщает портал Antalyahakkında.

Как отмечается, клещ прицепился к брюкам девушки.

По данным СМИ, власти города предупредили горожан об угрозе клещей из-за высоких температур и призвали соблюдать внимательность, а также осматривать себя после нахождения в лесу и парке.

Кроме того, в этом году из-за жары клещей заметили и в Стамбуле. В провинции Сивас с начала года умерли 10 человек после укусов этих насекомых из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая представляет собой особо опасное природно-очаговое заболевание.

Еще в апреле случаи укусов клещей были зафиксированы при посещении парков "Сокольники", "Лосиный остров", "Измайлово", "Кусково" и "Серебряный бор" в Москве.

Чтобы не пострадать от укусов, департамент природопользования и охраны окружающей среды посоветовал выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, заправлять штаны в высокую и закрытую обувь, надевать головной убор и обрабатывать одежду репеллентами.

В ведомстве напомнили, что эти членистоногие могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит и других инфекций. Клещи активны утром и вечером, предпочитают затененные влажные места с густой растительностью.

