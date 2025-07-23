Time: вечерний душ не должен превышать десяти минут

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Душ стоит принимать за один-два часа до сна, а его продолжительность не должна быть больше 10 минут, рассказали сомнологи Time.

По их словам, это помогает бороться с бессонницей и повышает качество сна.

Температуру воды лучше выбрать около 40 градусов. Сомнологи добавили, что перед сном температура тела человека опускается примерно на один градус. После горячего душа тепло дольше сохраняется, что способствует быстрому засыпанию.

Эксперты также назвали возможные причины плохого сна летом. Одной из главных проблем теплого времени года является длинный световой день. Слишком ранние рассветы и поздние закаты нарушают циркадный ритм сна, из-за чего человеку трудно выспаться, заметил эксперт. Другой причиной может быть повышенная температура в помещении. Для полноценного отдыха она не должны превышать 25 градусов.

Еще одной важной причиной плохого сна может быть недостаток витаминов. Например, нехватка дофамина приводит к непроизвольным движениям ног, что заставляет пробуждаться ночью. Помимо этого, на качество сна влияет недостаток витаминов D, В1, В6, В9, а также магния, железа, йода, цинка и селена.