07 августа, 07:45

Общество

В Москве впервые зарегистрировали брак на речном лайнере

В Москве впервые зарегистрировали брак во время речного круиза. Церемония прошла на двухпалубном лайнере, а сразу после молодожены и их гости отправились в свадебное плавание по живописным местам столицы.

Маршрут прошел мимо Кремля, высотки на Котельнической набережной и памятника Петру I. Как сообщили в управлении ЗАГС Москвы, этим летом поступило более 36 тысяч заявлений на регистрацию брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

