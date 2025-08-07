В Москве впервые зарегистрировали брак на речном лайнере

В Москве впервые зарегистрировали брак во время речного круиза. Церемония прошла на двухпалубном лайнере, а сразу после молодожены и их гости отправились в свадебное плавание по живописным местам столицы.

Маршрут прошел мимо Кремля, высотки на Котельнической набережной и памятника Петру I. Как сообщили в управлении ЗАГС Москвы, этим летом поступило более 36 тысяч заявлений на регистрацию брака.

