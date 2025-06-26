Житель Восточного Бирюлева устроил антисанитарию в квартире

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Хозяин квартиры на юге Москвы создал антисанитарные условия в своем жилище. Там были обнаружены тараканы, клопы и горы мусора, передает телеграм-канал "Москва 24".

Журналисты выяснили, что москвич, которому еще не исполнилось 40 лет, живет в доме № 41 по Касимовской улице в Восточном Бирюлеве. На протяжении семи лет он не убирает за собой, из-за чего в помещении стоит сильный неприятный запах. Кроме того, в квартире живут 11 кошек.

При этом беспорядок и грязь угрожают здоровью соседей, которые неоднократно подавали жалобы в управляющую компанию и другие службы. Однако проблема все еще остается нерешенной.

Ситуацию усугубляет то, что мужчина, ко всему прочему, курит в захламленной квартире и приводит в гости бездомных.

Большое количество животных ранее нашли в квартире на севере Москвы. Проверка была организована полицейскими после жалобы жильцов многоквартирного дома.

В помещении на Ангарской улице правоохранители обнаружили 13 собак и 18 кошек. Также выяснилось, что концентрация аммиака в воздухе превышает предельно допустимую норму. В результате Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием запретить держать животных в квартире и обязать владельца привести жилье в порядок.

