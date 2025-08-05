Психолог Резенова оценила идею о совместном воспитании детей после развода

В России предложили ввести порядок совместного воспитания детей родителями после развода. Согласно инициативе, необходимость такого решения будет определять суд индивидуально для каждой пары. По мнению парламентариев, это поможет сохранить полноценные отношения детей с родителями после развода. Подробнее о законопроекте, а также о плюсах и минусах нововведения – в материале Москвы 24.

Правила после развода

В Госдуму внесли законопроект о создании механизма совместного воспитания детей родителями после развода. Согласно документу, суд в индивидуальном порядке рассмотрит необходимость такого регламента для всех пар, проходящих процедуру развода. При этом решение о совместном воспитании будет приниматься до того, как суд определит место проживания ребенка. Изменения предлагается внести в статью 24 Семейного кодекса РФ.

Законопроектом предусматривается создание индивидуального графика проживания с каждым из родителей, а также заключение между ними соглашения об условиях совместного воспитания. Согласно пояснительной записке, такой механизм позволит сохранить полноценное участие обоих родителей в процессе воспитания.





из пояснительной записки к законопроекту При совместном воспитании ребенок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями, что значительно снижает психологическую травму от развода родителей.

Авторы подчеркивают, что такой механизм будет особенно актуален в случаях, когда экс-супруги негативно настроены по отношению друг к другу. Тогда, по их мнению, существуют риски дефицита общения ребенка с одним из родителей.

При этом законопроект предусматривает возможность прекращения совместного воспитания, а также случаи, в которых оно будет считаться невозможным:



у одного из родителей отсутствует место жительства;

один из супругов проживает за пределами РФ;

один из родителей ограничен в родительских правах;

оставление ребенка с одним из родителей является опасным;

один из родителей подал ходатайство об отказе от совместного воспитания;

один из родителей более шести месяцев не виделся с ребенком и уклоняется от исполнения родительских обязанностей.

Авторы инициативы отметили, что предлагаемые изменения, помимо прочего, помогут поспособствовать нормализации отношений в семьях, снизить количество разводов и, как следствие, улучшить демографическую ситуацию. Они также указали на положительный эффект совместного воспитания в ЮАР, Бразилии, Израиле, ОАЭ и других странах, где оно уже применяется.

Хаос вместо жизни?

Данный законопроект способен защитить не только интересы детей, но и родителей, которых могут ограничивать в общении с ними после бракоразводного процесса. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

"Мы знаем большое количество историй, когда, к примеру, мужчины после развода превращаются просто в пустое место – не по собственной инициативе, а из-за женщины, которая не считает необходимым предоставлять ему возможность участвовать в воспитании собственного ребенка. Так происходит не всегда, но бывает часто", – рассказал депутат.





Виталий Милонов депутат Госдумы В таких случаях законопроект однозначно может защитить право родителя на адекватное общение с ребенком после развода.

Однако Милонов подчеркнул, что в настоящий момент инициатива требует основательной доработки, так как имеет ряд подводных камней. В частности, в законопроекте четко не прописан регламент определения места жительства ребенка в случае совместного воспитания, отметил депутат.

"Насколько я понимаю, есть такая позиция, что ребенок, к примеру, полмесяца живет с мамой, а полмесяца – с папой. И для кого-то такой подход может оказаться спорным", – указал Милонов.

В свою очередь, детский психолог Надежда Резенова в беседе с Москвой 24 отметила, что проживание ребенка по очереди с мамой и с папой может привести к тому, что для него исчезнет привычное понятие дома, а вместо размеренной жизни начнется хаос.





Надежда Резенова детский психолог У ребенка должно быть одно место проживания, четкое понимание, где его дом. Это необходимо для реализации базовой психологической потребности в принадлежности к роду. В противном случае он может начать испытывать постоянный стресс и разные страхи.

Кроме того, порядок общения, установленный судом (а не избранный родителями самостоятельно) может спровоцировать недовольство у взрослых, которое будет либо выражаться в постоянных конфликтах, либо сказываться на ребенке, указала психолог.

В то же время Резенова отметила, что заранее проработанный порядок общения с обоими родителями после развода поможет ребенку пережить непростой для детской психики процесс.

"Это как профилактическая мера против реализации травмы из-за расставания родителей. Гарантированное время с каждым из взрослых после развода будет говорить ребенку, что глобальные вещи для него остались неизменными: мама и папа любят его, они все так же рядом", – пояснила Резенова.

При этом участие ребенка в процессе формирования механизма совместного воспитания, установление графика и места совместного проживания могут дать ему чувство влияния на ситуацию, что облегчит ее принятие, заключила психолог.