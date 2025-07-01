Около 3,5 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

Почти 3,5 миллиона россиян уже сделали прививку от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились порядка 400 тысяч человек с жалобами на укусы.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской и Челябинской областях. В ведомстве отметили, что для профилактики клещевых инфекций проведены специальные акарицидные обработки территории на площади более 200 тысяч гектаров.

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