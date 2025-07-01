Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 08:00

Общество

Около 3,5 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

Около 3,5 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

В школах предложили ввести новый предмет "Кибербезопасность"

В России могут повысить госпошлины на водительские права и авто-документы

Дачникам напомнили о правилах обработки участков от вредителей

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля

В Госдуме рассмотрят предложение снизить брачный возраст до 16 лет

305 детей родились в Москве 30 июня

Короткие вертикальные сериалы от ИИ начали набирать популярность в соцсетях

"Утро": 14 градусов ожидается в Москве днем 1 июля

Почти 3,5 миллиона россиян уже сделали прививку от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились порядка 400 тысяч человек с жалобами на укусы.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской и Челябинской областях. В ведомстве отметили, что для профилактики клещевых инфекций проведены специальные акарицидные обработки территории на площади более 200 тысяч гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика