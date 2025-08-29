Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 17:23

Общество
Юрист Русяев: за неправильную установку скворечника может быть штраф до 2,5 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неправильная установка скворечника на балконе может привести к штрафу до 2,5 тысячи рублей, рассказал News.ru. юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, очень важен способ крепления дома для птиц, так как административная ответственность наступает из-за нарушения правил содержания и переустройства жилых домов. Штраф для физических лиц может достигать 2,5 тысячи рублей, а для юридических лиц – 50 тысяч рублей.

Наказания получится избежать, если поставить скворечник так, чтобы он не повреждал балкон, не менял фасад здания и не создавал препятствий для эвакуации, добавил юрист.

Все эти элементы относятся к имуществу многоквартирного дома, поэтому любые изменения нужно заранее согласовывать с собственниками помещений. Юрист уточнил, что об этом написано в 36 и 40 статьях Жилищного кодекса РФ.

Ранее эксперт перечислила главные юридические риски при покупке "вторички". Перед совершением сделки необходимо многое тщательно проверить. Важно обратить внимание, есть ли долги за коммунальные услуги и была ли в квартире перепланировка.

