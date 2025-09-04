Эксперт объяснил рост цен на бензин в России

Цены на бензин в России выросли из-за снижения предложения при высоком спросе, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Он отметил, что производительность НПЗ, многие из которых построены еще при советской власти, не подходит под текущие требования рынка.

Также НПЗ регулярно, обычно летом, закрываются на плановый ремонт. Ситуацию усугубляет внеплановый ремонт из-за атак украинских беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.