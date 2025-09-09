09 сентября, 09:33Экономика
Минфин указал на заинтересованность американских компаний в инвестировании в РФ
Министерство финансов России видит интерес со стороны американских компаний в инвестировании в РФ. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов радиостанции РБК.
Министр также указал и на заинтересованность России по взаимодействию с американским бизнесом. При этом, по его словам, экономические аспекты на Аляске не затрагивались, так как основной темой проводимого там саммита между РФ и США были геополитические вопросы.
"У нас вырисовывается достаточно большой спектр экономических интересов наших двух стран. И это надо развивать, этим надо пользоваться", – указал Силуанов.
Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась на Аляске 16 августа. По словам российского лидера, саммит прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
В свою очередь, глава Белого дома заявил, что провел "отличные переговоры" с Путиным.
До этой встречи российский лидер указывал, что бизнес США демонстрирует интерес к сотрудничеству с РФ. По его словам, есть сигналы, которые свидетельствуют о желании американской стороны вернуться на российский рынок. Он отметил, что Россия приветствует это.
