Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тыс рублей в месяц
Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, за год она выросла на 15% и в июне составила около 103 тысяч рублей.
Москва оказалась в числе первых среди самых "высокооплачиваемых" регионов. В среднем в июне столичные жители получали 177 тысяч рублей.
