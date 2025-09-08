Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 06:45

Общество

Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тыс рублей в месяц

Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тыс рублей в месяц

Эксперт рассказал, какое наказание грозит работодателю за выход сотрудника при болезни

В России предложили ввести выплату школьникам на покупку книг

В России повысили штрафы за пренебрежение родительскими обязанностями

237 детей родились в Москве 7 сентября

В России ввели штрафы за проведение экскурсий без аттестации

В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП

"Утро": температура воздуха в Москве составит 23 градуса 8 сентября

Более 3 тыс флагов и конструкций установят ко Дню города в Москве

Температура до 23 градусов прогнозируется в Москве 8 сентября

Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, за год она выросла на 15% и в июне составила около 103 тысяч рублей.

Москва оказалась в числе первых среди самых "высокооплачиваемых" регионов. В среднем в июне столичные жители получали 177 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАлексей Марачев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика