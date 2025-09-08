Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тыс рублей в месяц

Средняя зарплата в России впервые превысила 100 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, за год она выросла на 15% и в июне составила около 103 тысяч рублей.

Москва оказалась в числе первых среди самых "высокооплачиваемых" регионов. В среднем в июне столичные жители получали 177 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.