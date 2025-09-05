Форма поиска по сайту

05 сентября, 14:45

Туризм

Эксперт рассказал, сколько дней в Москве проводят иностранные туристы

Иностранные туристы проводят в Москве в среднем 3–4 дня, тратя на поездку около 2 000 долларов, рассказал вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин.

Основные расходы приходятся на перелет, который стоит примерно 1 000 долларов, и экскурсионную программу.

Из других регионов России чаще всего приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан. Столица привлекает гостей историческим центром, благоустроенными парками и фестивалями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

