Депутат Миронов призвал повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Его слова передает РИА Новости.

Он считает, что для достижения заработных плат нужно пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику России.

"Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция", – отметил парламентарий.

По мнению депутата, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. В связи с этим он убежден, что необходимо заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести госрегулирование цен на продукты питания, а также провести кредитную амнистию для населения.

МРОТ с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. В текущем году он составляет 22 440 рублей до вычета налогов, поэтому к 2026 году он должен вырасти до 27 000 рублей. По словам депутата Ярослава Нилова, индексация повлияет на зарплаты от 4 до 5 миллионов россиян.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить принцип расчета МРОТ. По ее мнению, его нужно привязать к минимальному потребительскому бюджету, который включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.

