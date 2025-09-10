Эксперт Анфиногенов: стоимость макарон вырастет к концу сентября максимум на 15%

Фото: depositphotos/alex9500

Цены на макаронные изделия до конца сентября вырастут максимум на 15%, заявил Life.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

По его словам, подорожание этих продуктов является частью общей тенденции, характерной для многих продовольственных товаров в первый месяц осени. Это, считает он, связано с необходимостью подготовки к предновогоднему сезону, когда ритейлеры стремятся ввести акции и скидки.

"Поэтому ничего удивительного не происходит. Цены на макаронные изделия, как и на многие другие категории продуктов, подросли", – сказал Анфиногенов.

По мнению собеседника издания, к ноябрю продавцы станут предлагать скидки на макароны, поскольку внимание покупателей начнут привлекать более "праздничные" продукты. Макаронные изделия долго хранятся, поэтому граждане будут покупать их впрок по акциям, уточнил он.

"То есть, в Новый год они будут падать в цене. Будут новогодние скидки, акции и, в общем-то, опустятся, скажем, до летних цен, если ничего не произойдет такого экстраординарного. А сейчас они поднялись до 10–15%", – рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что говорить об общем показателе сложно, поскольку макароны, как и любые продукты питания, делятся на ценовые сегменты. На рынке есть изделия низкого уровня, среднего и премиального.

Помимо макарон, в России во втором полугодии на 8–12%может подорожать гречка, сообщила ранее экономист Люза Байгузина. Так она прокомментировала новость о том, что по итогам 2025 года урожай этой крупы может упасть на 35%. Со слов эксперта, увеличение стоимости начнется по мере распространения этой информации.