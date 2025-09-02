Экономист Байгузина: гречка может подорожать на 8–12% во втором полугодии

Фото: depositphotos/elenathewise

В России гречка может подорожать на 8–12% во втором полугодии. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Ранее СМИ сообщали, что по итогам года урожай гречки может упасть на 35%. Эксперт заявила, что рост цен может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае.

"Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний. Для предотвращения резкого роста цен и минимизации негативного эффекта от подорожания гречки необходимо поддержать сельское хозяйство", – пояснила Байгузина.

По ее словам, субсидии от государства и помощь аграриям могут улучшить условия для производства и снизить затраты, это в свою очередь может удержать цены на гречку.

Кроме того, считает Байгузина, создание резервных запасов продукта на уровне государства поможет сдержать цены в условиях дефицита, что также позволит сгладить сезонные колебания цен.

Как отметила эксперт, поощрение производства других злаков и формирование устойчивой цепочки поставок может снизить зависимость от гречки. Проведение информационных кампаний о текущих запасах и прогнозируемых урожаях – уменьшить панику.

