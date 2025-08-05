Российская рыба стала дороже импортных креветок

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Отечественная рыба дорожает быстрее, чем зарубежная креветка. Об этом стало известно из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса, с которыми ознакомился News.ru.

Исследование показало, что цены на красную рыбу за год выросли на 64%, а на замороженную – на 30,9%. Стоимость соленой сельди увеличилась на 28,7%, а филе той же рыбы – на 16,8%. Рыбные консервы стали дороже на 16,2%. При этом стоимость импортной креветки увеличилась только на 4,1%.

По словам аналитиков, рост цен на морепродукты в целом оказался довольно низким за год. Например, кальмары подорожали только на 17,5%.

Умеренный рост на креветку специалисты объяснили тем, что в РФ продают их в основном из-за границы. Соответственно, отечественная рыба дорожает в несколько раз быстрее импортных морепродуктов.

Ранее сообщалось, что на столичных рынках "Москва – на волне" начался сезон командорских кальмаров. Эти морепродукты добываются у берегов Камчатки и Командорских островов. Отмечается, что кальмар из вод Охотского и Берингова морей обладает нежным, слегка сладковатым мясом плотной текстуры и богат витаминами В6 и В12, а также селеном, фосфором, йодом, омегой-3 и белком.