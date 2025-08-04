На рыбных рынках "Москва – на волне" начался сезон командорского кальмара

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон командорских кальмаров стартовал на рыбных рынках "Москва – на волне". Их привозят из вод у берегов Камчатки и Командорских островов, передает портал мэра и правительства столицы.

Перед продажей каждую партию проверяет государственная ветеринарная служба.

Коренные народы Приморья и Камчатки ловили кальмара еще в XIX веке. В то время они сушили его на солнце и добавляли в супы. Кальмар приобрел популярность в советское время, когда в гастрономах начали продаваться консервы "Кальмар в масле". Моряки на Дальнем Востоке в 1980-х годах готовили продукт в ведрах, приправляли его уксусом и лавровым листом.

При этом кальмар из холодных вод Охотского и Берингова морей имеет нежное, слегка сладковатое мясо с плотной текстурой. Он обладает белком, витаминами В6 и В12, селеном, фосфором, йодом и омега-3.

Командорского кальмара можно отварить, поджарить в панировке или на гриле, запечь с сыром и травами, добавить в пасту, салаты и использовать для пирогов. Также его готовят в панировке панко, обваливая кольца в крахмале, яйце и сухарях. Кроме того, обжаренных кальмаров можно добавить к свежим помидорам черри, авокадо, руколе и маслинам, полить оливково-лимонной заправкой с орегано.

Кальмар продается на столичных рыбных рынках в трех вариантах. Цельные тушки рекомендуется использовать для фаршировки и запекания, готовые кольца – для быстрой жарки и салатов, а очищенные щупальца – для закусок. В отделе охлажденной продукции посетители могут купить кальмара на шпажках.

Ранее сообщалось, что лидерами ярмарок выходного дня стали лисички. В среднем за выходные покупатели приобретают около 200 килограммов. При этом они почти не бывают червивыми, так как обладают веществом, которое позволяет отпугивать вредителей. Данные грибы чаще всего используют для приготовления супов и рагу, зажарок для гарниров, а также для маринада.

