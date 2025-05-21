Профессор Маталин: паразиты чаще встречаются в карповых видах рыб

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Ряд видов рыб может оказаться источником опасных паразитов. Среди них особо выделяются карповые, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на доктора биологический наук Андрея Маталина.

По его словам, чаще всего паразиты встречаются в леще, плотве, густере и голавле. В них могут присутствовать сосальщики, которые приводят к описторхозу и клонорхозу, поражающих печень и желчные протоки.

Также профессор предупредил об опасности покупки рыбы у непроверенных продавцов. Маталин объяснил, что если не соблюдены правила по заморозке или засолке, то вероятность заражения рыбы паразитами возрастает. При этом наибольший риск он увидел в покупке рыбы "с рук" на стихийных рынках.

В качестве безопасной рыбы эксперт назвал промышленную, которая была произведена по стандартам.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что наиболее полезной рыбой для пожилых являются треска, минтай и хек. По ее словам, они богаты йодом, а также содержат белок и полиненасыщенные кислоты. В свою очередь, содержащийся в рыбе белок служит строительным материалом для клеток и синтеза антител, которые борются с инфекциями, добавила Мухина.

