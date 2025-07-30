Врач Писарева рассказала, на что обращать внимание при выборе молочных продуктов

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Срок годности, информацию о количестве микроорганизмов и точное наименование товара необходимо проверять при выборе молочных продуктов. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в интервью "Дума ТВ" предложила в 10 раз увеличить штрафы за фальсификацию молочной продукции, а за повторные нарушения ввести уголовную ответственность.

В свою очередь, Писарева посоветовала россиянам и самим внимательно проверять, какую "молочку" они покупают, чтобы выбирать самые качественные и полезные продукты.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов На этикетке должно быть написано именно "сметана", "молоко", а не "сметанка", "сметанный" или "молочный продукт". Если название изделия как-то изменено, значит, в него с большой вероятностью добавили какие-то заменители молочного жира.

"По поводу молока надо понимать, что оно может быть либо цельным, либо с добавлением обезжиренного. Но если в его составе есть сухое молоко – это уже молочный продукт, который уступает по качеству", – отметила эксперт.

Также диетолог напомнила, что важно обращать внимание на срок годности. Особенно это важно при покупке "кисломолочки": йогурта, сметаны, ряженки и так далее. Чем больше времени проходит с момента изготовления, тем меньше полезных микроорганизмов в них остается. Поэтому лучше покупать самый свежий товар, пояснила Писарева.

Кроме того, нужно отдавать предпочтение кисломолочным продуктам с высоким содержанием микроорганизмов – они будут наиболее полезными. Например, в йогурте таковых должно быть не менее 1x107 КОЕ/г, отметила диетолог.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно помнить, что качественные молочные продукты стоят именно на охлажденных полках. Те, что могут храниться в тепле, содержат консерванты, увеличивающие их срок хранения вплоть до полугода. О том, что в них при этом сохранились какие-то полезные микроорганизмы, речи не идет.

Ранее эксперт рассказала, что богатые белками продукты дают устойчивый заряд энергии и бодрят по утрам не хуже кофе. Поэтому на завтрак стоит есть, например, натуральный йогурт без добавок и сахара и куриные яйца.