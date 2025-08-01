Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Лисички лидируют по продажам грибов на ярмарках выходного дня, куда их стали завозить с июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В среднем за выходные приобретается около 200 килограммов лисичек. При этом они почти не бывают червивыми, так как обладают веществом, которое позволяет отпугивать вредителей. Данные грибы чаще всего используют для приготовления супов и рагу, зажарок для гарниров, а также для маринада.

Вместе с тем с середины лета на ярмарках стали продавать подосиновики из Рязанской области. Из них можно сделать грибные котлеты для бургеров, начинки для пирогов, муссы и карпаччо.

Не менее популярны и белые грибы. Они универсальны в кулинарном применении. Их варят, жарят, маринуют и сушат, а бульон из этого продукта получается густым и душистым.

Грибы рекомендуется приобретать только у проверенных продавцов, которые собирают свой товар в экологически чистых лесах, вдали от дорог, промышленных зон и загрязненных территорий. Этот продукт полезен и низкокалориен. В грибах содержится белок, селен, витамины B и D.

Новая грибная волна ожидается в столичном регионе после прошедших ливней, о чем сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков. По его словам, установившаяся после осадков солнечная погода создала благоприятные условия для роста грибов.

Продолжительность новой волны составит около 2–3 недель и будет зависеть от погодных условий. Глазков заявил, что горожане могут ожидать появления белых грибов, боровиков, подосиновиков, подберезовиков.