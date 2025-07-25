Биолог Глазков: новая волна урожая грибов начнется в столичном регионе

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Новая грибная волна ожидается в столичном регионе после прошедших ливней, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, установившаяся солнечная погода после осадков создает благоприятные условия для роста грибов. Продолжительность новой волны составит около 2–3 недель и будет зависеть от погодных условий.

"Можно ожидать появления белых грибов, боровиков, подосиновиков, подберезовиков", – заключил Глазков.

Ранее горожан предупредили о неурожае грибов в Подмосковье во второй половине лета. Эксперт-миколог Михаил Вишневский объяснил это истощением грибниц после первой волны сбора, заявив, что второй грибной сезон вместо середины августа может наступить лишь в сентябре или даже позже.

Однако эксперт Александр Зименко опроверг данное сообщение, уточнив, что оно не имеет под собой оснований. Подкрепляя свою позицию, специалист привел в пример уже появившиеся такие грибы, как боровик еловый, лисичку бледную и лисичку настоящую.