"Деньги 24": эксперт рассказал, что делать инвесторам после снижения ключевой ставки

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что делать инвесторам после снижения ключевой ставки до 17%. Эксперт отметил, что теперь понизится доходность депозитов в банках.

Он предлагает инвесторам перекладывать часть денег на фондовый рынок. По словам эксперта, с помощью облигаций можно зафиксировать хороший доход на длительный срок, а акции позволят рассчитывать на более высокую доходность в ближайшем будущем за счет роста котировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.