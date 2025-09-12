"Деньги 24": россияне стали чувствовать себя финансово более уверенными

За последние два десятилетия россияне стали чувствовать себя финансово более уверенными, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эксперт рассказал про результаты опроса россиян, в котором узнавали, хватает ли им денег или нет.

Выяснилось, что за последние 20 лет произошел существенный прогресс. Если в 2006 году почти половина опрошенных говорили, что им "совершенно не хватает" денег, то к 2025 году таких стало почти в 2,5 раза меньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.