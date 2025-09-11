Собянин: за этот год приведем в порядок 104 многоквартирных дома в Луганске

В ближайшее время в Луганске восстановят 104 многоквартирных дома, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Он отметил, что особое внимание специалисты уделяют социальной инфраструктуре.

Например, 1 сентября 1,2 тысячи ребят начали занятия в обновленной гимназии. Это самое большая школа в Луганске и ее модернизацию московские строители успели завершить всего за год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.