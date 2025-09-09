09 сентября, 22:30Транспорт
Москвичам рассказали о работе первого в России беспилотного трамвая
В Москве на линию вышел первый в России беспилотным трамвай. Он курсирует на северо-западе столицы.
Транспортом управляет искусственный интеллект. Вагон самостоятельно за счет радаров, лидаров, датчиков и камер распознает окружение, в том числе в темное время суток, а также рассчитывает расстояние до объектов. В случае нештатных ситуаций трамвай сбавит скорость или остановится.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.