09 сентября, 22:30

Москвичам рассказали о работе первого в России беспилотного трамвая

В Москве на линию вышел первый в России беспилотным трамвай. Он курсирует на северо-западе столицы.

Транспортом управляет искусственный интеллект. Вагон самостоятельно за счет радаров, лидаров, датчиков и камер распознает окружение, в том числе в темное время суток, а также рассчитывает расстояние до объектов. В случае нештатных ситуаций трамвай сбавит скорость или остановится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

