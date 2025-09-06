Форма поиска по сайту

06 сентября, 05:05

"Новости дня": пересадка с Ленинградского вокзала на метро стала быстрее

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

Россия начнет разработку собственного широкофюзеляжного самолета

Черная "Иволга" станет юбилейным составом на МЦД

В Москве 6 сентября пройдет парад исторического транспорта

"Новости дня": в Москве прошли испытания беспилотного катера

Беспилотный катер сможет создавать карты водоемов и искать нарушителей на Москве-реке

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

Музыкант Леван Горозия рассказал о создании песни "По Кольцевой" о московском метро

Городские камеры показали трафик на 25-м километре МКАД

Для пассажиров Ленинградского вокзала путь к станции метро "Комсомольская" сократился в три раза. После ремонта открылся подземный переход, и теперь дорога займет всего полторы минуты.

Сейчас вокзал находится на реконструкции: историческую часть сохранят и обновят, а внутри появятся зоны отдыха, коворкинг и библиотека. Завершить работы планируют к марту 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

