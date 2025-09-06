"Новости дня": пересадка с Ленинградского вокзала на метро стала быстрее

Для пассажиров Ленинградского вокзала путь к станции метро "Комсомольская" сократился в три раза. После ремонта открылся подземный переход, и теперь дорога займет всего полторы минуты.

Сейчас вокзал находится на реконструкции: историческую часть сохранят и обновят, а внутри появятся зоны отдыха, коворкинг и библиотека. Завершить работы планируют к марту 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".