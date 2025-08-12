12 августа, 20:05Политика
Минобороны РФ получило партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Фото: uacrussia.ru
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российскому министерству обороны партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Уточняется, что истребители, изготовленные в рамках гособоронзаказа, пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Они прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.
Как подчеркнул исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, Су-34 позволяют летчикам применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения.
"Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска", – сказал Евтушенко.
Гендиректор ОАК Вадим Бадех, в свою очередь, подчеркнул, что корпорация в поставленные сроки и в полном объеме осуществляет поставку авиационной техники. Партии самолетов других типов также готовятся к передаче.
Ранее ОАК передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С в рамках гособоронзаказа. Истребители зарекомендовали себя как лучшие в своем классе. Кроме того, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний в разных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.
