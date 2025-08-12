Минобороны РФ получило партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Фото: uacrussia.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российскому министерству обороны партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что истребители, изготовленные в рамках гособоронзаказа, пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Они прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Как подчеркнул исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, Су-34 позволяют летчикам применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения.

"Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска", – сказал Евтушенко.

Гендиректор ОАК Вадим Бадех, в свою очередь, подчеркнул, что корпорация в поставленные сроки и в полном объеме осуществляет поставку авиационной техники. Партии самолетов других типов также готовятся к передаче.

Ранее ОАК передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С в рамках гособоронзаказа. Истребители зарекомендовали себя как лучшие в своем классе. Кроме того, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний в разных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.