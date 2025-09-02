02 сентября, 16:46Транспорт
Первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат" прошел в Казани
Фото: телеграм-канал "Ростех"
Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с отечественными двигателями BK-650B состоялся в Казани, сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".
Воздушное судно поднялось с территории Казанского вертолетного завода. Полет длился шесть минут. За это время экипаж оценил устойчивость и управляемость машины. Кроме того, специалисты проверили работоспособность оборудования и основных систем, рассказали в холдинге
Ранее первый полет совершил опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами. Судно поднялось в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. На борту тестировали авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие.
Самолет пробыл в воздухе 1 час 15 минут. За это время он смог достичь скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.
