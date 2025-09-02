Первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат" прошел в Казани

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с отечественными двигателями BK-650B состоялся в Казани, сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".

Воздушное судно поднялось с территории Казанского вертолетного завода. Полет длился шесть минут. За это время экипаж оценил устойчивость и управляемость машины. Кроме того, специалисты проверили работоспособность оборудования и основных систем, рассказали в холдинге

Ранее первый полет совершил опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами. Судно поднялось в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. На борту тестировали авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие.

Самолет пробыл в воздухе 1 час 15 минут. За это время он смог достичь скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.