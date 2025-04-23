Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 08:15

Транспорт

В Комсомольске-на-Амуре поднялся в небо третий российский Superjet

В Комсомольске-на-Амуре поднялся в небо третий российский Superjet

Штрафы до 100 тыс руб грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов

В России начали продавать ОСАГО с покрытием для Белоруссии

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

На Белорусском вокзале представили тематический электропоезд к 80-летию Победы

Автопроизводители признали неудобство сенсорных панелей в салоне

В центре Москвы вечером 23 апреля перекроют улицы из-за подготовки к параду Победы

Новости Москвы: более 75 тыс поездок совершили с причала "Киевский" в 2025 году

Больше 50% поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону

Новости регионов: четыре человека пострадали после взрывов во Владимирской области

В Комсомольске-на-Амуре в небо поднялся третий опытный самолет Superjet, полностью собранный из российских комплектующих. Машина совершила первый полет в рамках программы летных испытаний.

Полет продолжался около 40 минут, за это время были проверены все основные системы. Самолет поднялся на высоту 3 000 метров и развил скорость до 500 километров в час. По словам пилотов, лайнер показал высокую устойчивость и отличную управляемость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика