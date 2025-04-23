В Комсомольске-на-Амуре поднялся в небо третий российский Superjet

В Комсомольске-на-Амуре в небо поднялся третий опытный самолет Superjet, полностью собранный из российских комплектующих. Машина совершила первый полет в рамках программы летных испытаний.

Полет продолжался около 40 минут, за это время были проверены все основные системы. Самолет поднялся на высоту 3 000 метров и развил скорость до 500 километров в час. По словам пилотов, лайнер показал высокую устойчивость и отличную управляемость.

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