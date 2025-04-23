В центре Москвы вечером 23 апреля перекроют улицы из-за подготовки к параду Победы

Из-за репетиций парада Победы вечером в среду, 23 апреля, в столице временно перекроют движение на ряде улиц. С 21:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по 1-й Тверской-Ямской, Моховой улице и Охотному Ряду.

Также движение ограничат на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке и на отдельных участках Тверской улицы. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты.

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