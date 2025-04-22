Движение на участке М-11 в сторону Твери перекроют в ночь на 23 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на 23 апреля с 00:00 по 03:00 мск будет перекрыто движение по трассе М-11 "Нева" с 67-го по 89-й километр в сторону Твери. Там буду проводить ремонтные работы. Об этом сообщила в телеграм-канале госкомпания "Автодор".

"Проезд в сторону Москвы без изменений", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в Подмосковье запланирован монтаж П-образной опоры. В "Автодоре" сообщили, что объезд будет осуществляться по трассе М-10.

Ранее сообщалось, что об ограничениях на участке Ярославского шоссе до 25 апреля. Машины не смогут проехать в районе дома 144 в направлении области. Будут недоступны две полосы движения.