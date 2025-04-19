Движение на участке Ярославского шоссе будет ограничено до 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на участке Ярославского шоссе будет ограничено до 25 апреля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что машины не смогут проехать в районе дома 144 в направлении области. Для водителей будут недоступны две полосы движения.

Представители ведомства указали, что необходимость в ограничениях объясняется проведением ремонтных работ.

Вместе с тем с 22 апреля по 31 июля проехать не удастся на участке дороги на улице Федора Черенкова. Для движения будет недоступна одна полоса, а также начнут действовать временные ограничения на парковку. Это связано с проведением строительных работ.