07 апреля, 07:45Транспорт
В России начали действовать суточные полисы ОСАГО
С 7 апреля в России вступили в силу правила, позволяющие оформить полис ОСАГО сроком на одни сутки. В отличие от прежних однодневных страховок, новые документы действуют ровно 24 часа с момента покупки, а не до полуночи текущего дня.
Суточное ОСАГО удобно для тех, кто редко пользуется автомобилем: например, чтобы перегнать машину или съездить на дачу. Также такие полисы могут заинтересовать таксистов, которые работают нерегулярно.
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