Синоптик Тишковец: интенсивные снегопады ожидаются в Москве ночью 7 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в Москве ночью в понедельник, 7 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, снегопады в столице продолжатся до утра. При этом на юге и юго-востоке Московского региона ночью возможен ледяной дождь.

"Юг и юго-восток Подмосковья – Ступино, Коломна, Воскресенск, Шатура – зацепит ледяным дождем, который в первой половине дня может добраться и до юга столицы с отложениями корки льда толщиной до 1–3 миллиметров", – сказал Тишковец в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что температура воздуха в сумерках составит от 0 до минус 5 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем 7 апреля наступит оттепель до плюс 2 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, снежный покров уменьшится на 3–4 сантиметра.

Как ранее уточнил синоптик, сугробы растают в Москве только к 17–18 апреля. К понедельнику, 7 апреля, высота снежного покрова может достигнуть 10–15 сантиметров.

Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты повсеместно очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи со снегопадом, ветром и обледенением в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.