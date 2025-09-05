Более 150 завотделениями столичных медучреждений получили статус "Московский врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 150 заведующих отделениями московских медучреждений торжественно получили почетное звание "Московский врач" в Гостином Дворе на форуме "Территория будущего. Москва 2030", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что путь к лучшей системе здравоохранения мира семь лет назад казался непростым и многие сомневались в достижении этого результата. Все началось с инфраструктуры – в столице построили и привели в порядок сотни корпусов больниц. В ближайшие пять лет в городе не остается ни одного старого корпуса, сказала вице-мэр.

Однако, продолжила она, медицина будущего – это не только здания и оборудование, но и люди. Вместе с советом главврачей было принято решение, что команды в больницах могут возглавлять только лучшие специалисты. Именно с этой целью и был введен обязательный статус "Московский врач".

"Экзамен намеренно сделан крайне сложным – лидер должен уметь брать высокую планку и решать сложные задачи. Уже 1,2 тысячи руководителей, 70%, получили этот статус", – уточнила Ракова.

Она поздравила врачей с этим достижением, пожелала вдохновения и веры в себя, а также поблагодарила за тяжелый труд и преданность делу.

Тем, кто претендует на присвоение статуса "Московский врач", нужно подтвердить высокий уровень теоретических знаний и практических навыков не только в своей основной специальности, но и смежных областях. Это предполагает постоянную работу над расширением профессионального кругозора, освоение новых медицинских технологий, методик диагностики и лечения.

В прошлом году свыше 160 тысяч врачей и среднего медперсонала прошли обучение и повышение квалификации. Специалистам предлагается десяток направлений – от онкологии до осваивания новых технологий и стандартов. В кадровом центре столичного Депздрава представлено более 1,1 тысячи единиц оборудования для отработки практических навыков медиков.