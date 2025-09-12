Новая трамвайно-автобусная остановка открылась у станции МЦД в Москве

Новая трамвайно-автобусная остановка открылась на Площади трех вокзалов в Москве. Теперь все наземные маршруты останавливаются практически в одном месте, а для пересадки нужно пройти всего 50–100 метров.

Запущенный недавно трамвайный маршрут соединил площадь с Павелецким вокзалом. В будущем здесь появится четвертый вокзал – для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

