Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 11:15

Транспорт

Новая трамвайно-автобусная остановка открылась у станции МЦД в Москве

Новая трамвайно-автобусная остановка открылась у станции МЦД в Москве

В Краснодарском аэропорту проработали все меры защиты перед запуском рейсов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций сможет обновить парк самолетов

"Это Москва. Инфраструктура": МКАД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 сентября

В Москве нанесли вафельную разметку на пересечении Садового кольца с проспектом Сахарова

Эксперты оценили последствия снятия санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя

Собянин: в ночь с 13 на 14 сентября работа метро и МЦК будет продлена

Сварка рельсов для ВСМ началась в Санкт-Петербурге

Новая трамвайно-автобусная остановка открылась на Площади трех вокзалов в Москве. Теперь все наземные маршруты останавливаются практически в одном месте, а для пересадки нужно пройти всего 50–100 метров.

Запущенный недавно трамвайный маршрут соединил площадь с Павелецким вокзалом. В будущем здесь появится четвертый вокзал – для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика